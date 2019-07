Erst vor wenigen Tagen machte Pandion Schlagzeilen mit dem Erwerb einer 307 Mio. Euro schweren Projektentwicklung von Officefirst in Düsseldorf . Nun läutet das Unternehmen den Verkaufsstart für sein neues Projekt „Pandion Beat“ an der Anzinger Straße in der baye

Fotos: Pandion AG



[…]