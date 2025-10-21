München: GoodWe mietet 700 m² Bürofläche in der „Zentrale“

GoodWe Europe GmbH, die europäische Tochtergesellschaft einer der weltweit führenden Anbieter von Solartechnologie, hat rund 700 m² Bürofläche in der Münchner Gewerbeimmobilie „Zentrale“ über den Bürospezialisten Stock Real Estate GmbH angemietet.

Die modernen Flächen bieten GoodWe ein repräsentatives Umfeld für den europäischen Hauptsitz und die weitere Expansion. Die Immobilie in der Perchtinger Straße 8–10 zeichnet sich durch eine flexible Raumstruktur, hochwertige Ausstattung sowie eine hervorragende Verkehrsanbindung im Münchner Süden aus. Der Bezug der neuen Büroflächen ist für Januar 2026 vorgesehen.



Eigentümer der Immobilie ist seit 2018 ein von Barings verwalteter Fonds [wir berichteten]. Reallease ist vom Eigentümer des Gebäudes „Die Zentrale“ mit dem Vermietungsmanagement beauftragt und hat stellvertretend für den Vermieter den Mietvertragsabschluss koordiniert.