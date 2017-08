München: Gewofag - Größte Vermieterin der Stadt zieht um

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewofag, mit circa 36.000 Wohnungen und Gewerbeeinheiten Münchens größte Vermieterin, hat rund 13.000 m² Bürofläche im Süden der bayerischen Landeshauptstadt angemietet. In der neuen Niederlassung am Gustav-Heinemann-Ring 109-115 werden die Mitarbeiter zukünftig gemeinsam unter einem Dach arbeiten, die aktuell in der Kirchseeoner Straße, der Balanstraße und an weiteren Standorten im Stadtgebiet arbeiten. Der Bezug der neuen Fläche ist laut BNPPRE, die die Anmietung begleitet haben, für Anfang 2018 geplant. Die 13.000 m² große Büroimmobilie in Neuperlach-Süd ist damit wieder vollvermietet.

