München-Freiham: ZAM wächst weiter

Die Rosa-Alscher Group hat für die neuen Büroflächen ihrer Quartiersentwicklung ZAM in München-Freiham erfolgreich einen weiteren Mieter gewonnen. Das IT- und Gaming-Unternehmen Aesir Interactive GmbH hat einen langjährigen Mietvertrag abgeschlossen und wird auf rund 1.500 m² Bürofläche im 2. Obergeschoss des „ZAM Spaces“ (Gebäudeteil 2.3.) einziehen. Darüber hinaus hat die Eröffnung von Aldi Süd pünktlich zu Weihnachten die Nahversorgungslücke im neuen Quartier geschlossen.

Aesir Interactive verlegt damit seinen Unternehmenssitz von der Schwanthalerhöhe ins ZAM nach Freiham. Die Übergabe ist nach dem individuellen Mieterausbau durch den Vermieter für Ende 2026 geplant. Vermietungsexperte Benedikt Eckert von der BNP Paribas Real Estate war für die erfolgreiche Vermittlung maßgeblich verantwortlich.



Angesichts der weiter herausfordernden Lage am Büromarkt, ist die neue Vermietung im ZAM Spaces ein Beleg für die Attraktivität des ganzen Quartiers. Davon zeugt auch der Mietermix aus zukunftsorientierten und innovativen Unternehmen. Neben Aesir Interactive aus dem Bereich IT und Gaming, haben sich mit dem Medizintechnik-Spezialisten ResMed als Ankermieter, der die komplette vierte Etage belegt, Crain Communications sowie der Praxis für Kieferchirurgie und Kieferorthodpädie Isardent bereits Unternehmen aus den dynamischen und innovativen Branchen Kommunikation und Medizintechnik für ZAM Spaces entschieden.



„Es ist ein starkes Signal, dass ein so innovatives Unternehmen sich für das ZAM als neuen Unternehmenssitz entschiedet. Die Vermietung ist damit auch klares Zeichen von einer hohen Dynamik im Quartier. Nach den erfolgreichen Vermietungen im Wohn-, Retail- und Gastrobereich, ist die Vermietung der Büroflächen an ein so renommiertes IT- und Gaming-Unternehmen ein weiterer großer Schritt, auf den wir sehr stolz sind“, freut sich Richard van de Beek, Head of Asset Management and Leasing.



Während Rosa-Alscher seinen Neuzugang im Bürosegment feiert, erreicht das ZAM Freiham zudem einen Meilenstein im Bereich Nahversorgung: Aldi Süd feiert pünktlich zu Weihnachten die Eröffnung seiner 1.780 m² großen Filiale im Neubauobjekt von Vonovia. Damit können sich die in Zukunft bis zu 30.000 Bewohnerinnen und Bewohner sowie rund 15.000 Beschäftigte in Freiham ab sofort deutlich einfacher und bequemer versorgen. Der Lebensmitteldiscounter hatte sich die Erdgeschossflächen im Bauteil MK 2.2 schon in 2022 gesichert [wir berichteten].



„Mit dem neuen Supermarkt von Aldi Süd schaffen wir einen spürbaren Mehrwert für die Menschen in der Umgebung. Der Standort liegt in unmittelbarer Nähe des zentralen Mahatma-Gandhi-Platzes. Die Eröffnung der Filiale ist ein echter Meilenstein, der die Attraktivität des neuen Stadtteils Freiham insgesamt deutlich stärkt“, so Robert Stellmach, Regionalbereichsleiter Bayern von Vonovia.