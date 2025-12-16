München: Family Office erwirbt Trophy-Immobilie am Englischen Garten

Zur Erweiterung seines hochwertigen Münchner Portfolios hat ein Family Office eine außergewöhnliche Büroimmobilie im Herzen von Schwabing erworben. Das repräsentative Einzeldenkmal aus dem Jahr 1907 befand sich seit Generationen in Familienbesitz und gilt als wahres Schmuckstück klassischer Münchner Architektur. Es ist in unmittelbarer Nähe zum Englischen Garten gelegen.

.

Die rund 3.000 m² große Liegenschaft vereint historischen Charme mit moderner Gebäudetechnik. Im Zuge einer aufwendigen Sanierung wurde der Altbau in den vergangenen Jahren technisch und energetisch auf den neuesten Stand gebracht, wobei der zeitlose Charakter und die detailreiche Fassade erhalten blieben. Großzügige Raumhöhen, sorgfältig restaurierte Stuckelemente und eine hochwertige Ausstattung schaffen ein repräsentatives Umfeld für anspruchsvolle Büronutzung.



„Solche Immobilien sind in München eine echte Rarität – historische Substanz in perfektem Zustand und dazu in einer Lage, die sowohl Ruhe als auch urbanes Flair bietet“, betont Christoph Nelles, Geschäftsführer von Engel & Völkers München Commercial, der die Transaktion begleitet hat.