München: Etablierter Nachtclub im Gärtnerplatzviertel verkauft

Engel & Völkers Commercial München hat erfolgreich eine Gewerbeimmobilie im beliebten Gärtnerplatzviertel vermittelt. Das Objekt, das langfristig an einen etablierten Nachtclub vermietet ist, umfasst eine Fläche von rund 300 m² und befindet sich in einer zentralen, gehobenen Wohnlage, die sich durch ihre hohe Dichte an Gastronomie auszeichnet und als Szeneviertel gilt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Immobilie konnte innerhalb kurzer Zeit an einen regionalen Unternehmer und Bestandshalter vermittelt werden, der sein Portfolio um dieses Investment in einer starken Lage und mit hervorragender Vermietbarkeit erweitert. Das Maklerhaus begleitete den Prozess und unterstützte intensiv bei der Ankaufsprüfung der Spezialimmobilie. Der Verkäufer, ein Münchner Unternehmer, hatte das Objekt vor rund zehn Jahren ebenfalls über Engel & Völkers Commercial erworben und seitdem erfolgreich weiterentwickelt.



„Es freut uns sehr, dass der Verkäufer uns erneut sein Vertrauen geschenkt hat und wir dem mit dieser erfolgreichen Transaktion gerecht werden konnten“, sagt Christoph Nelles, Geschäftsführer von Engel & Völkers Commercial München. „Der Abschluss unterstreicht die ungebrochene Attraktivität des Gärtnerplatzviertels als sicheren Investitionsstandort für Gewerbe- und Anlageimmobilien.”