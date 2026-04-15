München: EnOcean verlegt Hauptsitz ins Weisse Quartier

Die EnOcean GmbH hat über 1.000 m² Büro- und Laborfläche für ihren Hauptsitz im Weissen Quartier in der St.-Martin-Straße 78 in München-Giesing angemietet. Eigentümer der Immobilie sind die Allgemeine Südboden zusammen mit Joint Venture-Partner ESR Europe.

.

„Die erfolgreichen Vermietungen im Weissen Quartier zeigen die anhaltende Relevanz von Flächen, welche Büro- und Laborfunktionen sinnvoll miteinander verbinden“, sagt Marcus Lütgering, Country Head Germany bei Newmark, der die Anmietung begleitet hat. „Gerade technologieorientierte Unternehmen wie EnOcean brauchen Standorte, die spezialisierte und effiziente Arbeitsabläufe ermöglichen sowie Raum für Wachstum ermöglichen.“



Die EnOcean GmbH, stellt wartungsfreie Funkschalter und Sensoren her, die ihre Energie aus der Umgebung gewinnen (Energy Harvesting), und bietet Sensor-to-Cloud-Lösungen für nachhaltige Internet of Things (IoT)-Anwendungen u.a. in Bürogebäuden, Hotels, Flughäfen, Schulen und Universitäten.



„Ausschlaggebend für die Standortentscheidung war insbesondere die Kombination aus modernen Büroflächen und speziell ausgestatteten Laborbereichen, die es uns ermöglicht, Forschung, Entwicklung und Verwaltung an einem Standort zu bündeln“, sagt Raoul Wijgergangs, CEO der EnOcean GmbH. „Wir danken Newmark für die sehr gute Beratung und Unterstützung.“



Weisses Quartier befindet sich auf einem ehemaligen Siemens-Areal und wurde 2025 umfassend saniert. Ergänzt wurde das Ensemble um ein neues Dachgeschoss mit Terrassen. Angebote wie Skygarden, Fahrradgarage und der „Mindgarden“ im Souterrain erhöhen die Aufenthaltsqualität. Grüne Mietverträge tragen dazu bei, dass das Quartier heutigen Anforderungen an nachhaltige Arbeitswelten entspricht und klimafreundlich betrieben wird.