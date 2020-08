München: Durstexpress unterzeichnet Interimsanmietung über 9.300 m²

UBM Development und ARE Austrian Real Estate vermieten den Großteil des rund 28.800 m² großen Gewerbeareals an der Baubergstraße 34 in München-Moosach zur Zwischennutzung an den Getränkelieferdienst Durstexpress.

.

Der Mietvertrag umfasst sämtliche auf dem Gelände vorhandenen Hallen mit einer Gesamtfläche von rund 9.300 m² sowie die Außenflächen und wurde für vorerst drei Jahre geschlossen. Ausgenommen von der Vermietung, die abhängig von Genehmigungsverfahren für das geplante Mischquartier auch verlängert werden kann, sind nur die bestehenden Büroflächen auf dem Gelände. Die Inbetriebnahme durch Durstexpress startet am 31. August 2020.



„Wir freuen uns, mit Durstexpress einen Zwischenmieter präsentieren zu können, der dieses innenstadtnahe Areal in den kommenden Jahren komplett nutzen wird. Das ist nicht zuletzt auch ein positives wirtschaftliches Signal in diesen pandemiebedingt außergewöhnlichen Zeiten", so Werner Huber, Geschäftsführer der UBM Development Deutschland GmbH.



Auch Durstexpress-Geschäftsführer Maximilian Illers zeigt sich erfreut über den Vertragsabschluss: „Nachdem wir erst Ende 2019 mit einem Hub in München an den Start gegangen sind, kommen täglich neue Bestellungen und neue begeisterte Kundinnen und Kunden vom Durstexpress in der bayerischen Landeshauptstadt hinzu. Daher ist es ideal, dass wir mit dem Betrieb eines zweiten Hubs unser Serviceversprechen – nämlich die schnelle, unkomplizierte, kostenfreie Lieferung von Getränken noch am selben Tag oder im gewünschten Lieferfenster – weiter ausbauen und unser Liefergebiet erweitern können.“ Das Unternehmen hatte im Rahmen seiner bundesweiten Expansion auch erst kürzlich Flächen im Bochumer Businesspark von Sirius angemietet [wir berichteten].



Das bislang rein gewerblich genutzte Areal an der Baubergerstraße wird derzeit in einem Joint Venture von UBM Development und ARE als Gewerbe Hybrid mit unterschiedlichen Nutzungen wie z.B. produzierendes Gewerbe, Handwerksbetriebe oder Forschung und Entwicklung entwickelt – ein Nutzungsmix, der der zunehmenden Aufwertung dieses innenstadtnahen Standorts gerecht wird.



UBM Development und ARE haben zu diesem Zweck bereits im Mai eine strategische Partnerschaft geschlossen, die auch ein weiteres Großprojekt in Wien umfasst [UBM und ARE schließen strategische Partnerschaft]. Der Baubeginn ist für 2023 geplant.