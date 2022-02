München: David Chipperfield Architects gewinnen Realisierungswettbewerb

Die Preisträger des Ideen- und Realisierungswettbewerbs „Entwicklung an der Schützenstraße“ stehen fest. Das Preisgericht unter Leitung des Architekten und Stadtplaners Prof. Ludwig Wappner vergab unter 11 eingereichten Entwürfen den ersten Preis an David Chipperfield Architects zusammen mit Atelier Loidl Landschaftsarchitekten.

