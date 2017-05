München: Coworking-Anbieter zieht ins Leo28A

Die Leopoldstraße 28a (Leo28A) wird der neue Standort von Combine Consulting in München. Auf einer kompletten Etage mit über 800 m² wird das Unternehmen einen Showcase für innovatives Arbeiten errichten. „Das moderne Arbeitsweltenkonzept, welches Elemente des „activity-based working“ sowie co-working impliziert, wird nicht nur Mitarbeitern und Coworkern ein hochmotivierendes und flexibles Arbeitsumfeld bieten, sondern auch Kunden als potenzielle Kreativitäts- und Ideenplattform dienen“, so Combine Consulting. Damit wird auch Abakus, die die Flächen vermittelt haben, ihren Firmensitz ab September an die renommierte Adresse nahe dem Münchner Siegestor verlegen. Die Immobilie gehört zum Bestand der Allianz Versicherungs-AG.

