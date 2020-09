München: „ComN – das Netzwerkhaus“ feiert Grundsteinlegung

Am vergangenen Freitag, dem 18. September 2020, fand die feierliche Grundsteinlegung für „ComN – das Netzwerkhaus“ statt. Bauherr Matthias Ottmann, Urban Progress, nutzte die Gelegenheit, um sich am Rande der Baugrube in München-Sendling mit prominenten Gästen aus Nachbarschaft, Politik, Verwaltung und Wirtschaft über zukunftsfähige Büroimmobilien auszutauschen.

