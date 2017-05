München: Fast 15.000 m² Bürofläche vermietet

Auf dem Münchener Büromarkt brummt es. Mit einem Quartalsumsatz von 262.400 m² wurde laut CBRE das beste Umsatzergebnis im ersten Jahresviertel seit 15 Jahren erzielt und es geht genauso dynamisch weiter. In den letzten Tagen wurden Mietvertragsabschlüsse über fast 15.000 m² gemeldet.

CLS Holdings vermietet 3.700 m² im East Gate

CLS Holdings plc (CLS) hat ein Technologieunternehmen als ersten neuen Mieter für das East Gate gewonnen. Der Mietvertrag für die rund 3.700 m² Büro- und Gewerbeflächen läuft bis zum 31. Oktober 2022. CLS hat die im Jahr 2006 erstellte und ursprünglich für einen Einzelnutzer konzipierte Immobilie im Markt neu positioniert und zu einem Multi-Tenant-Gebäude umgewandelt. Auf vier Etagen bietet das East Gate nun insgesamt 16.000 m² frei kombinierbare Büro- und Gewerbeflächen. Die im Münchener Osten gelegene Immobilie verfügt über eine gute Anbindung an die nahen Autobahnen A94 und A99 (Ostumfahrung München), zur Münchener Messe sowie zum Flughafen und der S-Bahn-Station Feldkirchen.



Interhyp erweitert Flächen auf 9.800 m² in der Parkstadt Schwabing

Die Interhyp Gruppe expandiert und nutzt frei werdende Flächen im Gebäudekomplex an der Domagkstraße 34 für die notwendig gewordene Erweiterung ihrer Büroräume. Damit belegt das Unternehmen nun knapp 9.800 m² und damit etwas mehr als die Hälfte der Gesamtmietfläche des Objekts in Schwabing. Neben der Interhyp Gruppe befinden sich weitere Beratungs- und Medienunternehmen sowie eine Kindertagesstätte im Objekt. Eigentümer der Immobilie ist eine Gesellschaft der Talanx AG, sie wird vertreten und beraten durch die Talanx Immobilien Management GmbH, die auch die vertragliche Abwicklung in der hauseigenen Vermietungsabteilung vorgenommen hat.



Außerdem sind der Allianz Real Estate Germany mehrere Vermietungserfolge in der bayerischen Landeshauptstadt gelungen.



Nanion Technologies zieht in die Medienfabrik

Am 1. Mai 2017 ist die Münchner Firma Nanion Technologies auf rund 3.400 m² Bürofläche in die Münchner Medienfabrik auf der Schwanthalerhöhe umgezogen. Damit mietet das Unternehmen die zweitgrößte Fläche in der Immobilie langfristig an. Die Nanion Technologies GmbH ist ein Anbieter innovativer Messinstrumente für Ionenkanal-Untersuchungen in der Forschung und in der Wirkstoffanalyse für die Entwicklung neuer Medikamente.



Celonis mietet in der Theresienstraße 6-8

In der Münchner Theresienstraße 6-8 wird die Celonis SE in zwei Schritten ihre Hauptverwaltung mit insgesamt 3.070 m² Büro- und Serviceflächen beziehen. Bereits ab 1. Juli 2017 wird sie dort 2.025 m² nutzen, um zum 1. Januar 2018 weitere 1.045 frei werdende Quadratmeter zu übernehmen. Celonis ist der weltweit führende Anbieter von Process Mining.



Kudlek & Grunert Patentanwälte ziehen in die Theresienstraße 6-8

Außerdem hat Allianz Real Estate Germany die Kudlek & Grunert Patentanwälte Partnerschaft aus München für die ebenfalls noch frei werdende dritte Etage in der Theresienstraße 6-8 gewonnen. Sie wird zum 1. Oktober 2017 insgesamt 1.024 m² Büro- und Serviceflächen beziehen. Beide Mietverträge wurden langfristig abgeschlossen. Das Gebäude ist damit wieder voll vermietet.



Personalvermittlung und Robotikunternehmen mieten 1.200 m²

Die Conren Land AG hat zwei neue Mieter für ein Bürogebäude im Münchener Stadtteil Obersendling gefunden. Eine Personalvermittlung und Universal Robots, ein Unternehmen aus der Robotik, mieten addiert rund 1.200 m² an. Das im Jahr 2003 errichtete Gebäude an der Baierbrunner Straße 15 verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 10.000 m² sowie eine Lagerfläche von rund 1.000 m². Conren Land hatte das Gebäude Mitte 2015 im Rahmen eines Club Deals erworben und managt es seitdem.



Amedes mietet über 900 m²

Die IC Immobilien Gruppe hat für das von ihr gemanagte Gewerbeobjekt Maximilianstraße 38/40 einen langfristigen Mietvertrag über 900 m² Büro-, Praxis - und Lagerflächen abgeschlossen. Mieter ist Amedes Medizinisches Versorgungszentrum für Gynäkologie und Pathologie München GmbH. Das Unternehmen ist ein in München langjährig ansässiges Medizinisches Versorgungszentrum. Die IC Immobilien Gruppe managt dieses Objekt, das eine Gesamtmietfläche von rund 6.600 m² aufweist, für einen institutionellen Investor.