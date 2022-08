München: Blue Colibri kauft Wacker-Chemie-Zentrale

Die in Luxemburg ansässige Private-Equity-Gesellschaft Blue Colibri Capital hat die Firmenzentrale des in München ansässigen Unternehmens Wacker Chemie für einen ihrer Immobilienfonds erworben. Verkäuferin ist die Pensionskasse von Wacker Chemie. Mit fast 48.000 m² Nutzfläche ist das Seidel Quartier der größte Deal in diesem Jahr auf dem Münchner Immobilienmarkt Laut Marktinformationen lag der Preis bei rund 150 Mio. Euro.

.

Die fünfstöckige Liegenschaft mit der Adresse Hanns-Seidel-Platz 4 befindet sich im Stadtteil Neuperlach und verfügt über insgesamt fast 48.000 m² Nutzfläche. Mit dem Verkauf der Firmenzentrale war JLL exklusiv beauftragt worden.



Seit der Fertigstellung des Gebäudes im Jahr 1991 ist der Chemiekonzern dort ansässig. Aktuell werden rund 90 Prozent der Büroflächen von Wacker Chemie genutzt, die restlichen zehn Prozent sind untervermietet. Wacker Chemie wird den Hauptsitz Ende 2023 verlassen und in einen Neubau im Münchner Werksviertel ziehen. Der Chemiekonzern hatte im vergangenen Jahr mit Patrizia einen Mietvertrag für das Neubauprojekt MK7 unterzeichnet [wir berichteten].



Nach dem Auszug von Wacker Chemie wird der neue Eigentümer das Gebäude repositionieren und neu vermieten.