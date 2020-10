Immobilie am Münchner Promenadeplatz wechselt den Besitzer

Ein Wohn- und Geschäftshaus in der Pacellistraße am Münchner Promenadenplatz hat für einen hohen zweistelligen Millionenbetrag den Besitzer gewechselt. Die Immobilie in Toplage verfügt über eine Mietfläche von insgesamt über 2.700 m².

.

Das unter Ensembleschutz stehende Objekt in der Pacellistraße 2-4 besteht aus einem Vorderhaus welches nach dem zweiten Weltkrieg wiederaufgebaut wurde und einem Hinterhaus aus dem Jahr 1980. Es ist aktuell vollvermietet. Die insgesamt 14 Gewerbeeinheiten werden als Einzelhandels-, Praxis- und Büroflächen genutzt. Zusätzlich gibt es auch eine wohnwirtschaftliche Nutzung. Laut Transaktionsberater BGA Invest wird eine Einzelhandelsfläche im Erdgeschoss ab April 2021 frei, sodass bei einer Neuvermietung Potential zur Ertragssteigerung des Objektes gibt.



Die Immobilie liegt im Herzen von München, welcher mit Grünanlage, mehreren Museen und Gastronomie als sehr begehrt gilt. Der Marienplatz, die Oper und die Frauenkirche liegen nur wenige Fußminuten entfernt, entsprechend exzellent ist die Anbindung an den ÖPNV durch nahegelegene Haltstellen der U- und Straßenbahnen.



33 Wohneinheiten in Freising verkauft

In der rund 30 Kilometer nördlich von München liegenden 40.000-Einwohner-Stadt Freising hat BGA Invest zudem die Übertragung von 33 Wohneinheiten und 23 Tiefgaragenstellplätzen in einem schlüsselfertigem Neubauprojekt begleitet. Das nördlich der Schlüterhallen gelegene Neubauprojekt in der Angerstraße verfügt im 1. Bauabschnitt über eine Gesamtgrundstücksfläche von mehr als 8.000 m². Verkäufer des Objekts ist die Park Immobilien Projekt Freising GmbH & Co. KG, ein Unternehmen der Büschl Unternehmensgruppe. Käufer ist die BayernHeim GmbH.



Die nun verkauften 33 Wohneinheiten, welche sich im ersten Bauabschnitt befinden, werden im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (EOF) des Bayerischen Wohnungsbauprogramms vermietet. Durch das Programm sollen Haushalte mit niedrigeren Einkommen wie z.B. Singles, Familien mit Kindern, Senioren, Alleinerziehende, etc. die Möglichkeit erhalten, sich bezahlbaren Wohnraum leisten zu können. Die Vermietung der Wohnungen ist für zirka Mitte 2023 geplant.



Das gesamte Neubauquartier umfasst, in drei Bauabschnitte aufgeteilt, insgesamt zirka 390 Wohnungen, zwei Gewerbeflächen und eine Kita nebst zugehörigen KfZ-Stellplätzen in zentraler Lage in Freising. So sind es bis zur nächsten Haltestelle des Öffentlichen Personennahverkehrs nur rund 100 Meter, der DB- und S-Bahnhof ist rund einen Kilometer entfernt. In Laufweite befinden sich ebenso Einkaufsmöglichkeiten sowie eine weitere Kindertagesstätte und eine Grundschule. Auch die kurze Anbindung zum Fernverkehr wie dem Münchener Flughafen oder den angrenzenden Autobahnen 9 und 92 sorgen für einen schnellen Reise- und Berufsweg. Freising ist gemessen am Durchschnittsalter der Bevölkerung von 40 Jahren die jüngste Stadt Bayerns. Eine Außenstelle der Technische Universität München, die Hochschule Weihenstephan und das Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung verleihen der wachsenden Stadt wissenschaftliche Verankerung. Im Landkreis Freising hat die älteste Brauerei der Welt, die Staatsbrauerei Weihenstephan, ihren Sitz, was gleichsam zur attraktiven Positionierung der Region beiträgt.