München: Bestandsentwickler erwirbt historisches Hotel in Aubing

Engel & Völkers München Commercial hat ein historisches Hotel im Münchner Stadtteil Aubing off-market vermittelt. Käufer ist ein junges Münchner Immobilienunternehmen, das auf die energetische und strukturelle Entwicklung von Bestandsimmobilien spezialisiert ist.

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Das Hotel verfügt über 32 Gästezimmer auf einer Nutzfläche von 839 m². Das ca. 2.000 m² große Grundstück umfasst zudem zwei Garagen und 16 Stellplätze. Der derzeit ungenutzte Biergarten bietet Potenzial für eine zukünftige gastronomische Nutzung.



Das Objekt überzeugt durch seine zentrale Lage und sehr gute Verkehrsanbindung. Hotelgäste erreichen die Münchner Innenstadt bequem mit dem öffentlichen Nahverkehr, während Flughafen und Messe München zügig über die A99 erreichbar sind.



Verkäufer war eine alteingesessene Hotelier-Familie. Neben dem Kaufpreis war für sie entscheidend, das Objekt in geeignete Hände zu übergeben. Engel & Völkers München Commercial fand den passenden Käufer im Rahmen einer diskreten Vermarktung in nur einer Woche.