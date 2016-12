München besonders von der Schrumpfkur der HypoVereinsbank gebeutelt

HVB Tower München

Die radikale Arbeitsplatzrasur, die der neue Unicredit-Chef Jean-Pierre Mustier dem angeschlagenen italienischen Finanzinstitut verordnet hat, schlägt mit einem Abbau von weiteren 1.500 Stellen bei der deutschen Tochter HypoVereinsbank (HVB) durch. Dabei wird vor allem das Investmentbanking der Münchener stark ausgedünnt, das der Sanierer mit dem Firmenkundengeschäft koppeln will.

Besonders dramatisch gestaltet sich die Situation in der Landeshauptstadt, weil der erst im vergangenen Jahr gestartete Wegfall von 1.200 HVB-Jobs - mit starken Fokus auf der Münchener Zentrale - noch nicht einmal abgeschlossen ist. Die verordnete Schrumpfkur der Muttergesellschaft Unicredit dazugerechnet, baut die HypoVereinsbank innerhalb von drei Jahren somit rund 21 Prozent ihrer Mitarbeiter ab. Der neuerliche Job-Exitus dürfte erneut mit Wucht München und Umgebung treffen, da dortselbst die meisten Mitarbeiter jenseits des Privatkundengeschäfts arbeiten. Das Filialnetz der Münchener ist derweil auf die Hälfte geschrumpft. Der Schwerpunkt lag auch bei dieser Diät in Bayern. Allerdings soll der verbliebene Bestand nicht weiter angetastet werden.



Die Mutter Unicredit will bis 2019 insgesamt 14.000 Mitarbeiter entlassen und damit 1,1 Milliarden Euro einsparen. Zeitgleich verkauft das Institut faule Kredite im Wert von 17,7 Milliarden Euro unter anderem an den amerikanischen Finanzinvestor Fortress.