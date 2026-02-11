München beschließt Bebauungsplan für Das Anders

Der Münchner Stadtrat gibt grünes Licht für die Transformation des ehemaligen Knorr-Bremse-Geländes: Mit dem Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan kann die Opes Immobilien Gruppe ihr Quartier „Das Anders“ realisieren. Auf mehr als 5 Hektar entstehen über 500 Mietwohnungen, Büros für rund 4.500 Arbeitsplätze, soziale Infrastruktur und ein öffentlicher Park. Der Baustart ist für kommendes Jahr vorgesehen, die Fertigstellung bis 2031.

.

Der Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung des Münchner Stadtrats hat den Bebauungsplan für die Entwicklung der früheren Industrieflächen von Knorr-Bremse zum Quartier „Das Anders“ als Satzung beschlossen. Das Quartier setzt den Fokus auf die Vielfalt der Nutzungen ebenso wie auf die Vielfalt seiner künftigen Bewohner und wird den Münchner Norden prägen. Der Baubeginn ist für nächstes Jahr geplant, die Fertigstellung bis 2031.



Auf dem mehr als 5 Hektar großen Areal entstehen neben mehr als 500 neuen Mietwohnungen für bis zu 1.200 Menschen Läden, Gastronomie, Kindertagesstätten, ein Pflegeheim und ein öffentlicher Park. Zudem werden rund 4.500 Menschen ihren Büroarbeitsplatz im Quartier haben. Die Opes Immobilien Gruppe entwickelt das Quartier als Eigentümerin des Grundstücks und wird alle Gebäude langfristig im eigenen Bestand halten sowie selbst bewirtschaften.



„Ich freue mich sehr, dass wir nun bald mit der Entwicklung des Das Anders Quartiers beginnen können. Wir nennen es eine ‚Lebenswerk-Stadt‘, die offen ist für Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen, in verschiedenen Lebensphasen und mit unterschiedlichem Einkommen. Sie werden im Quartier aufwachsen, arbeiten, ausgehen, sich erholen und auch ihren Ruhestand genießen können. Dahinter steht die Vision einer offenen, vielfältigen und Gemeinschaft bildenden Stadtgesellschaft“, sagt Dr. Jürgen Büllesbach, Geschäftsführer der Opes Immobilien Gruppe.



Die vielfältige Architektur im neuen Quartier wird den Münchner Norden aufwerten, beleben und prägen. An den Planungen beteiligt waren international renommierte Architekten wie Martin Henn, Christoph Ingenhoven, Henning Larsen sowie Thomas Müller und Ivan Reimann. Ihre Entwürfe sind visionär und von hoher Ästhetik, Wertigkeit und Funktionalität geprägt.



Ein Merkmal des Quartiers ist der ausgewogene Sozialmix durch den Anteil geförderter und preisgedämpfter Wohnungen, die sich in Ausstattung, Ausrichtung oder Lage nicht von den frei finanzierten Einheiten unterscheiden. Darüber hinaus sollen Mieter im Rahmen einer speziellen Governance neben ihrer Bonität auch nach sozialen Kriterien ausgewählt werden.



Als eines der ersten großen Stadtquartiere Münchens verzichtet „Das Anders“ auf fossile Energie. Heizen und Kühlen erfolgen CO₂-neutral über Grundwasser, Photovoltaik und Ökostrom. Beim Bau kommen überwiegend recycelbare oder nachwachsende Materialien zum Einsatz. Regenwasser wird nach dem Schwammstadt-Prinzip genutzt, großzügige Grünflächen verbessern das Mikroklima am bislang nahezu vollständig versiegelten Standort.



Das Mobilitätskonzept gibt Fußgängern, Radfahrern und dem ÖPNV Vorrang vor dem motorisierten Individualverkehr. Das Quartier wird über Bike-Lanes und nutzerfreundliche Bike-Lounges in den Erdgeschossen ebenso verfügen wie über eine gut ausgebaute E-Mobilitäts-Infrastruktur sowie Sharing-Hubs mit E-Autos, Lastenrädern und Fahrrädern. Über die U-Bahn-Station Oberwiesenfeld ist „Das Anders“ an das ÖPNV-Netz angebunden.



Seit letztem Jahr findet auf dem Gelände das Programm „Lucky Star“ mit vielfältigen Kultur- und Freizeitangeboten statt. Die architektonische Geste eines Sterns wurde vom Rotterdamer Architekturbüro MVRDV entworfen. Zu den aktuellen Sportangeboten zählen Pickleball und Padel-Tennis. In diesem Jahr sollen weitere, teils kostenfreie Sportflächen entstehen, unter anderem für Beach-Volleyball und Basketball sowie ein Fußballfeld. Zudem sind drei Musikfestivals geplant sowie ein gastronomisches Angebot ohne Konsumzwang. Betreiber des „Lucky Star“ ist Michi Kern.