München: BayernCare stellt Pflegezentrum Perlach Stift fertig

Die BayernCare hat das Pflegezentrum Perlach Stift in München-Neuperlach fertiggestellt und an den Betriebsträger Charleston übergeben. Das Haus am Gerhart-Hauptmann-Ring 46 bietet Platz für insgesamt 81 Bewohner, alle Pflegeapartments wurden bereits vor Fertigstellung an Kapitalanleger verkauft. Im Erdgeschoss ist darüber hinaus eine heilpädagogische Kindertagesstätte untergebracht, die 32 Kinder betreut. Das Investitionsvolumen beziffert der Investor mit 16 Millionen Euro.

