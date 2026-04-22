München: Allgemeine Südboden vermietet 48.000 m² in München

Die Allgemeine Südboden zählt 2025 zu den aktivsten Akteuren auf dem Münchner Büromarkt: Mit 48.000 m² vermieteter Fläche sichert sich das Unternehmen rund zehn Prozent des Gesamtumsatzes. Davon entfallen 36.860 m² auf Neuvermietungen und rund 11.280 m² auf Vertragsverlängerungen im Bestand. Große Abschlüsse wie Siemens Energy im Quartier Neue Balan oder die Staycity Group im Weissen Quartier unterstreichen die starke Nachfrage nach modernen Flächen.

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„Mit dieser Leistung zählt die Allgemeine Südboden zu den aktivsten Bestandshaltern und Projektentwicklern im Münchner Markt. Die Erfolge zeigen, dass wir uns in München in den vergangenen Jahren optimal auf die Anforderungen des Marktes vorbereitet haben und heute sehr individuelle und anspruchsvolle Gesuche bedienen können“, sagt Maximilian von der Leyen, Vorstand der Allgemeinen Südboden. Vom Gesamtflächenumsatz, der in München laut Marktberichten bei rund 454.000 m² liegt, erreicht die Allgemeine Südboden damit rund 10 Prozent.



Allein im Quartier Neue Balan an der Quartiersgrenze zu Haidhausen hat die Allgemeine Südboden im Jahr 2025 mehr als 25.350 m² vermietet, davon über 15.400 m² neu. Ein Neuvermietungsschwerpunkt lag auf dem Haus 28, einem erst Anfang 2025 fertiggestellten Neubau. Unter anderem haben dort mehrere Energie-Technologie-Unternehmen wie Siemens Energy Mietverträge für jeweils mehrere tausend Quadratmeter unterschrieben. Mittlerweile arbeiten an dem Campus mehr als 5.000 Mitarbeiter in 300 Unternehmen. „Der Campus mit seinem ikonischen 50-Meter-Freiluftpool verbindet ein Stück Münchner Industrietradition mit einem urbanen und internationalen Flair. Das zieht Unternehmen an“, sagt Maximilian von der Leyen, Vorstand der Allgemeinen Südboden.



Ebenso hoch im Kurs bei Mietern steht das Weisse Quartier, das sich nur wenige hundert Meter Luftlinie entfernt befindet und in den vergangenen Jahren umfangreich modernisiert und in puncto Aufenthaltsqualität und Nachhaltigkeit auf den neuesten Stand gebracht wurde. Dort vermietete die Allgemeine Südboden 14.900 m² neu, unter anderem 3.000 m² an Quantum Diamonds. Der größte Abschluss ist ein Pachtvertrag über 11.000 m² mit der Aparthotelbetreiber Staycity Group – einer der größten Einzelabschlüsse in München. „Das Hotel stärkt die funktionale Durchmischung des Quartiers und setzt einen wichtigen Impuls für den Standort“, sagt Thomas D. Sterk, Prokurist der Allgemeinen Südboden.



Im Schwabinger Wissensquartier Infanteriestraße hat die Allgemeine Südboden im Vorjahr insgesamt 1.560 m² neu und über 1.300 m² nachvermietet – unter anderem an Unternehmen wie die globale Entertainment- und Sportagentur Creative Artists Agency (CAA). „Die Nachfrage bestätigt die Positionierung des Standorts als urbaner Wissens- und Arbeitsort mit Nähe zu Hochschulen, Forschung und technologiegetriebenen Unternehmen“, sagt Maximilian von der Leyen, Vorstand der Allgemeinen Südboden.



Weitere Vertragsabschlüsse sind der Allgemeinen Südboden im Zielstattquartier in Obersendling gelungen. Auf dem Campus im Bauhausstil mit seinen 33.500 m² Bürofläche vermietete die Allgemeine Südboden im Jahr 2025 mehr als 4.400 m² an Unternehmen wie BDO oder Markgraf.



„2025 zeigt sehr deutlich, dass wir es mit spürbaren Nachholeffekten im Markt zu tun haben“, sagt Maximilian von der Leyen, Vorstand der Allgemeinen Südboden. „Zwar dauern Anbahnungen bis zum Vertragsabschluss seit der Corona-Zeit deutlich länger. Gleichzeitig sehen wir, dass viele Unternehmen jetzt umziehen wollen – und zum Teil umziehen müssen. Es geht dabei oft nicht nur um eine Relocation, sondern meist zugleich um einen unternehmenskulturellen Umzug hinein in neue Arbeitswelten. Entscheidungen, die über Jahre vertagt wurden, werden nun sukzessive umgesetzt.“



Unternehmen prüfen laut von der Leyen heute sehr genau, welche Standorte und Gebäude wirklich zu ihren Bedürfnissen passen – mit Blick auf Lage, technische Infrastruktur, Nachhaltigkeit, Arbeitswelten und Aspekte wie Work-Life-Balance.