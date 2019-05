München: 5.000 m² in der Quartiersmitte Perlach Plaza vermietet

Die neue Mitte bekommt ein Gesicht: Das Joint Venture aus Concrete Capital und BHB hat weitere 5.000 m² Einzelhandelsfläche in der neuen Quartiersmitte Perlach Plaza vermietet. Das Bauvorhaben bildet einen wesentlichen Baustein der städtebaulichen Entwicklung des Stadtteils München-Neuperlach. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2022 geplant.

.

Mit dem Perlach Plaza wird ein wichtiger Baustein der städtebaulichen Entwicklung für das neue Zentrum am Hanns-Seidel-Platz in München von Concrete Capital und BHB in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro AllesWirdGut realisiert, der durch das Engagement der Bauherren auch einen direkten Durchgang zum U-Bahnhof bietet.



Die Attraktivität der Architektur und des Standorts überzeugen auch Handel und Gewerbe: Nachdem bereits der Bio-Lebensmittelmarkt Tegut (2.700 m²) und das junge Lifestyle-Hotel Ibis Styles (5.000 m²) als Mieter bekannt waren [wir berichteten], haben sich im ersten Quartal 2019 drei weitere Unternehmen ihre Flächen in dem charakteristischen Neubau gesichert: Neben der Stadtsparkasse München, die rund 1.350 m² im künftigen Perlach Plaza nutzen wird, widmet sich das Fitnessstudio FitStar auf ca. 1.800 m² der körperlichen Fitness, während Lidl auf ca. 1.700 m² eine neue Filiale für die Nahversorgung einrichtet. Somit sind vor Baubeginn bereits mehr als 60 Prozent der Einzelhandelsflächen vermietet. Das Angebot soll weiterhin durch attraktive Gastronomiekonzepte sowie ergänzende Sortimente der Nahversorgung abgerundet werden. Die Gespräche mit entsprechenden Mietinteressenten laufen bereits. Mit der Vermarktung der Einzelhandelsflächen ist die IPH Handelsimmobilien GmbH beauftragt [wir berichteten].



„Es freut uns sehr, dass wir mit diesen fünf spannenden Ankermietern zusätzlich eine starke Magnetwirkung für das Quartier entwickeln werden, wodurch das Perlach Plaza für die rund 1.000 neuen Einwohner des Areals zu einem lebendigen Treffpunkt mit hoher Aufenthaltsqualität wird“, sagt Peter Fritsche, Geschäftsführer der Concrete Capital GmbH.