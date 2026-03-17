MÃ¼mmelmannsberg: Saga startet Abrissarbeiten

In der vergangenen Woche ist die Saga an der Oskar-Schlemmer-StraÃŸe mit einen neuen Wohnprojekt gestartet. Das stÃ¤dtische Unternehmen wird in den nÃ¤chsten drei Jahren in MÃ¼mmelmannsberg weitere 104 gefÃ¶rderte Wohnungen realisieren. Mit der Grundsteinlegung rechnet Saga im Sommer 2026.

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Den Baustart markierte in der vergangenen Woche der symbolische Abrissbeginn der frÃ¼heren Seniorenwohnanlage, die fÃ¼r â€žLeNaâ€œ Platz machen wird. Das Projekt wird insgesamt 104 Ã¶ffentlich gefÃ¶rderte Wohnungen, von denen 80 Wohnungen nach dem LeNa-Konzept barrierefrei und rollstuhlgerecht konzipiert sein werden. 24 weitere Wohnungen bilden ein Angebot fÃ¼r Paare und Familien. VervollstÃ¤ndigt wird das Angebot am Standort mit zehn Wohnungen einer Wohnpflegegemeinschaft fÃ¼r Demenzkranke.



â€žDer Masterplan MÃ¼mmelmannsberg steht fÃ¼r eine langfristige und verlÃ¤ssliche Quartiersentwicklung: Wir verbinden hier die Modernisierung des Bestands mit neuen Wohnangeboten und einer klaren Perspektive fÃ¼r die kommenden Jahrzehnte. Dabei profitiert der Stadtteil von der langjÃ¤hrigen RISE-GebietsfÃ¶rderung, bei der rund 80 Projekte mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rund 62,5 Mio. Euro, darunter rund 17,6 Mio. Euro RISE-Mittel, umgesetzt wurden. Auch unsere Senatsstrategie â€šStromaufwÃ¤rts an Elbe und Billeâ€˜ stÃ¤rkt den Hamburger Osten. Durch das LeNa-Projekt schaffen wir zugleich Wohnraum, der den BedÃ¼rfnissen einer Ã¤lter werdenden Gesellschaft gerecht wird und ermÃ¶glichen es Menschen, auch bei verÃ¤nderten Lebenslagen im vertrauten Quartier zu bleiben. So entsteht Schritt fÃ¼r Schritt ein zukunftsfÃ¤higes und sozial stabiles MÃ¼mmelmannsbergâ€œ, so Karen Pein, Senatorin fÃ¼r Stadtentwicklung und Wohnen.



Snezana Michaelis, Vorstand Saga Unternehmensgruppe, ergÃ¤nzt: â€žUnser langjÃ¤hriger Einsatz fÃ¼r MÃ¼mmelmannsberg trÃ¤gt sichtbare FrÃ¼chte ganz im Sinne des Masterplans. Die GroÃŸwohnsiedlung in Hamburgs Osten wird StÃ¼ck fÃ¼r StÃ¼ck gezielt modernisiert und zukunftsfest gemacht. Das Zentrum des Stadtteils hat zuletzt eine neue AuÃŸengestaltung rund um den Urbanen Platz erhalten. 2021 kamen ein neuer Vollsortimenter und die neue Saga-GeschÃ¤ftsstelle hinzu. In direkter Nachbarschaft entsteht jetzt die insgesamt sechste LeNa-Wohnanlage fÃ¼r Senioren zuzÃ¼glich einer Wohnpflegegemeinschaft fÃ¼r Demenzkranke. Bis zum Ende dieses Jahrzehnts wird die Saga in Summe rund 300 Mio. Euro am Standort investiert haben. Wir werden MÃ¼mmelmannsberg also weiter voranbringen â€“ gemeinsam mit allen Partnern, der Stadt Hamburg und dem Bezirk Mitte fÃ¼r die Bewohnerinnen und Bewohner.â€œ



Seit dem Start des in 2011 vorgestellten â€žMasterplans MÃ¼mmelmannsbergâ€œ hat die Saga bislang Ã¼ber 140 Mio. Euro im Quartier investiert. Im Fokus dieser MaÃŸnahmen stehen und standen nachhaltige Quartierskonzepte, die Ã¶kologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte miteinander verbinden. Ziel ist es, eine lebenswerte Wohnumgebung zu schaffen, die langfristigen Anforderungen an Wohnen und Leben gerecht wird. Zur Modernisierungsstrategie gehÃ¶rt ebenso ein Ã¼bergeordnetes Farbkonzept fÃ¼r die GebÃ¤udefassaden. Im Fokus lagen energetische Sanierungen der GebÃ¤udehÃ¼llen, neue Eingangsbereiche, TreppenhÃ¤user, sowie moderne KÃ¼chen und BÃ¤der wie am Lietbargredder, dessen Modernisierung im April 2025 abgeschlossen worden ist.



In der zweiten JahreshÃ¤lfte 2026 steht die Saga vor dem Abschluss ihrer energetischen Modernisierung rund um die Belegenheit GroÃŸe Holl / Strietkoppel mit 280 Wohnungen. Zu diesem Programm gehÃ¶ren die komplette Strangsanierung, BÃ¤dererneuerung sowie eine Volleinspeisung von Strom Ã¼ber PV-Anlagen auf den DÃ¤chern. Ab 2027 folgen in der Nachbarschaft weitere Modernisierungsprojekte, die rund 700 Wohnungen umfassen. Perspektivisch wird die Wohnungsunternehmen in MÃ¼mmelmannsberg bis 2030 in Summe weitere rund 150 Mio. Euro in Modernisierungen und Neubau investieren, um somit einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz aber auch zur Entwicklung des Gesamtstandortes zu leisten.