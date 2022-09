Müller Radack Schultz expandiert

Die Immobilienrechtskanzlei Müller Radack Schultz wächst um die vier Fachanwälte Oliver T. Letzner, Thilo Will, Michael Luhmann und Hanno-Volker Musielack.

.

Seit Anfang September ist der Zusammenschluss mit der bisherigen Kanzlei Wingendorf & Weissschuh mit Standorten in Mannheim und Berlin besiegelt. Die Rechtsanwälte Oliver T. Letzner und Thilo Will sind an den Kurfürstendamm umgezogen und verstärken persönlich vor Ort das Anwaltsteam von Müller Radack Schultz. Die Rechtsanwälte Michael Luhmann und Hanno-Volker Musielack repräsentieren zunächst weiterhin den Standort in Mannheim.



Letzner, Luhmann und Musielack sind Fachanwälte für Miet- und Wohnungseigentumsrecht, Will ist spezialisiert in den Bereichen Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht.