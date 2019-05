Müller folgt auf Sportscheck in Braunschweig

Nach dem Rückzug von Sportscheck steht nun der Nachmieter fest: Die Drogeriekette Müller hat die rund 2.300 m² große Verkaufsfläche in der Innenstadt übernommen. Im Februar war bekannt geworden, dass der Sportartikel-Anbieter die Flächen am Kattreppeln 19-20 verlässt. Der Müller-Konzern aus Ulm wurde bei der Anmietung in der Toplage von Lührmann beraten. Laut des Maklerhauses passen die ehemalige Fläche von Sportscheck aufgrund des gradlinigen Flächenzuschnitts sowie der Außendarstellungsmöglichkeiten optimal für die neue Müller-Filiale. Mit der Anmietung ist die Drogeriekette aktuell neben Decathlon und Rewe einer der wenigen Großflächenmieter. Wann die neue Filiale seine Eröffnung feiert steht noch nicht fest.

Der Vormieter Sportscheck war zuvor sieben Jahre am Standort und verkündete im Februar überraschend die Schließungspläne für den Standort. Der Shop sei nicht rentabel zu betreiben, die Miete zu hoch und die Kundenfrequenz zu niedrig. Die Eröffnung des Sport-Discounters Decathlon auf über 2.800 m² im Konrad-Koch-Quartier Ende 2018 könnte dann noch das i-Tüpfelchen gewesen sein. Unterm Strich gibt es damit nur noch 17 Sportscheck-Filialen in Deutschland.