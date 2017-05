Müller eröffnet „kleines Kaufhaus“ in der Dortmunder City

Nicht einfach einen Drogeriemarkt, sondern eine Art Spezial-Kaufhaus will die Drogeriemarktkette Müller im Herbst des Jahres in der Dortmunder City eröffnen. Die Ulmer ziehen mit einem Repertoire aus den Bereichen Drogerie und Parfümerie, Naturkosmetik und Haushalt, aber auch Schreib- und Spielwaren sowie Multimedia an den Westenhellweg 44-46. Um die benötigte Fläche von 3.300 Quadratmetern bereitstellen zu können, werden die beiden bisherigen Ladenlokale des Herrenausstatters Pohland und des Youngster-Modelabels Forever 21 zusammengelegt.

.

Über den Exitus der Vormieter darf ein wenig spekuliert werden. Pohland hatte seinen Abgang offiziell damit begründet, dass die Alte Leipziger als Eigentümerin der Immobilie das Mietverhältnis nicht fortführen wolle. Inwieweit nun Forever 21 aus eigenem Impetus das Feld geräumt hat, ist nicht so ganz klar. Die kalifornische Modekette hatte den Standort erst 2016 besetzt - war allerdings bis dato hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Mit H&M und Zara gaben und geben zwei starke Konkurrenten den Takt vor.



Müller hatte seine Ansiedelung am Westenhellweg aber unmissverständlich an die Bedingung einer mindestens 3.000 Quadratmeter zählenden Fläche geknüpft. Hinter vorgehaltener Hand spekulieren nun einige Lokalmedien, ob die Alte Leipziger es den Kaliforniern nicht eventuell besonders schmackhaft gemacht haben könnte, vorzeitig die Segel zu streichen.