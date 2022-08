Müller eröffnet Filiale am Reinhardshof in Wertheim

Am morgigen Donnerstag eröffnet die Drogerie-Kette Müller am Reinhardshof in der Willy-Brandt-Straße 21 eine neue Filiale auf rund 1.000 m². Nach dem Umbau und der Neueröffnung des Rewe-Marktes im November 2021 und des Getränkemarkts im Mai dieses Jahres, rundet die Eröffnung der Müller Filiale das Gesamtkonzept ab. Bereits im Oktober 2016 wurde das Konzept zum Ausbau der Nahversorgung im Stadtteil Reinhardshof dem Gemeinderat vorgestellt [wir berichteten].

.

Die Verwaltung freut sich, dass es gelungen ist, die Drogeriemarktkette Müller nach Wertheim zurückholen: Die Filiale am Marktplatz hatte das Unternehmen wegen zu geringer Fläche und mangels Erweiterungsmöglichkeit im Jahr 2015 aufgegeben.



„Die Realisierung des Nahversorgungszentrums mit der Drogerie Müller ist ein großer Gewinn für die Stadtteile Reinhardshof, Wartberg, Vockenrot und das Wohngebiet Bestenheider Höhe, aber auch der im Naheinzugsbereich gelegenen Wertheimer Ortschaften Dörlesberg, Nassig, Sachsenhausen und Sonderriet“, ist sich Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez sicher. Mit dem Neubau von Rewe und der Ansiedelung von Müller seien die Einkaufsmöglichkeiten weiter verbessert und für die Zukunft gesichert worden. Davon profitiere nicht nur der unmittelbare Einzugsbereich, sondern der gesamte Einkaufsstandort Wertheim.