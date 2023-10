Die Müller & Bremermann GmbH & Co. KG übernimmt zum 01.01.2024 die Liegenschaften der Roha Arzneimittel GmbH in Bremen-Oberneuland. Das Pharmaunternehmen stellt seinen Betrieb zum Ende des Jahres ein. Das rund 25.000 m² große Grundstück in der Rockwinkeler Heerstraße 100 mit 11.000 m² großen Büro- und Lagerflächen soll künftig alle

[…]