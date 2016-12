„Mühlenquartier“, die Zweite: MEAG kauft „Meine Königsreihe“ von Becken

Es gibt Projekte, die allen Involvierten schlicht Freude bereiten: Das Ansinnen der Hamburger Immobilienentwicklers Becken, das lange Zeit vernachlässigte Brauhausviertel im Hamburger Stadtteil Wandsbek rundzuerneuern und zeitgemäß zu revitalisierenden, gehört dazu. Von Stadt und Bezirk wohlwollend angenommen konnte die Becken-Gruppe die Quartiersentwicklung „Mühlenquartier“ exzellent voranbringen. Aktuell haben die Hanseaten den zweiten Bauschnitt „Meine Königsreihe“ mit 119 Mietwohnungen und zwei Gewerbeeinheiten an die MEAG veräußert. Der Komplex soll Ende 2018 fertig sein.

.

Bereits im Sommer letzten Jahres ging der erste Bauschnitt des architektonisch ansprechend gestalteten Areals an einen süddeutschen Immobilienspezialfonds [Erster Bauabschnitt des Hamburger Mühlenquartiers verkauft]. Das Portfolio zwischen Mühlenstieg und Wandsbeker Königstraße umfasste 147 Wohneinheiten im Drei- und Viergeschossbau auf einer Grundfläche von 11.800 m² plus 2.600 m² Bürofläche. Der zweite Teil, den sich jetzt die MEAG gesichert hat, beinhaltet 119 Mietwohnungen in Größenordnungen von 55 bis 115 m² plus Gewerbe sowie 84 Tiefgaragenstellplätze. Die Gesamtwohnfläche summiert sich auf ein Kontingent von 9.300 m²; 330 m² sind für Einzelhändler und Dienstleister reserviert.







Becken hat im Saldo gute 100 Millionen Euro in das neue Quartier in Wandsbek investiert, das durch bereits existente U- und S-Bahn-Verbindungen gut angebunden ist. Dieter Becken ist sich noch vor Abschluss der Bauarbeiten sicher, dass das Brauhausviertel weiteres Potential für ambitionierten Wohnungsbau bietet. „Das Brauhausviertel kann unserer Meinung nach noch mehr Wohnungsbau vertragen, die gesamte Infrastruktur ist dafür geradezu prädestiniert. Insofern freuen wir uns besonders, mit diesem Wohnungsbauprojekt weiteren, nachhaltigen Wohnraum in Wandsbek zu schaffen“, so Becken.



Nachdem die MEAG bereits 2013 und 2014 Wohnprojekte auf der Cremon-Insel und am Holsteinischen Kamp erworben hat, ist dies der dritte Ankauf einer Wohn-Projektentwicklung in Hamburg. MEAG schätzt die Attraktivität des Standortes Hamburg und die langfristig gut kalkulierbaren Erträge aus der Wohnungsvermietung. „Wir freuen uns über eine weitere attraktive Wohnanlage in Hamburg. Die sehr gute Lage und erstklassige Ausstattung machen dieses Projekt zu einem langfristig attraktiven Investment. Darüber hinaus tragen wir mit unserer Investition zur Entspannung des anspruchsvollen Mietwohnungsmarktes in Hamburg bei“, so Dr. Hans-Joachim Barkmann, Geschäftsführer der MEAG.