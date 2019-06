mtl Werkstoffprüfung optimiert Standort in Duisburg

Die mtl Werkstoffprüfung GmbH (Duisburg) optimiert den Standort einer ihrer Niederlassungen. Hierfür hat das Dienstleistungsunternehmen einen Mietvertrag für ein Solitärgebäude in der Sachtlebenstraße 4 in Dormagen gezeichnet. Die Immobilie ermöglicht mtl Werkstoffprüfung 200 m² Hallen- und 200 m² Bürofläche an einem Standort zu vereinen. Eigentümer der Immobilie ist ein privater Investor. mtl Werkstoffprüfung profitiert laut Realogis von der guten Lage mitten im Industriegebiet und von der guten verkehrlichen Anbindung an die Bundesstraße B9 sowie an die Autobahnen A57 und im weiteren Verlauf die A46.

.

Im 60 Kilometer entfernten Nettetal hat das Düsseldorfer Büro des Maklerhauses außerdem zeitgleich den Verkauf der Logistikliegenschaft in der Ravensstraße 38 Nettetal vermittelt. Den Solitär hat ein Family Office in Zusammenarbeit mit der Industrial Property Experts GmbH von einem holländischen Handelskonzern erworben. Das Objekt bietet fünf unterschiedliche Lager- und Versandabschnitte und umfasst 14.000 m² Logistikfläche und 270 m² Büro- und Sozialfläche. Seit April 2019 dient es dem niederrheinischen Dienstleister Meyer Logistics GmbH als weiteren Vertriebsstandort zur gemeinschaftlichen Bewirtschaftung mit Ralf Kuckelsberg.



Die Immobilie liegt im Grenzgebiet zwischen Viersen und Venlo und ist gut an die Autobahn A 61 angebunden. Das insgesamt 58.000 m² große Grundstück bietet Entwicklungsfläche für moderne Logistikneubauten.