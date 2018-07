MSD Sharp & Dohme mietet über 8.500 m² in der Macherei München

Die Macherei

© Art-Invest Real Estate, Accumulata Immobilien Development

Drei Jahre vor Fertigstellung des neu entstehenden Büro- und Geschäftsquartiers „Die Macherei“ haben die Projektentwickler Art-Invest Real Estate und Accumlata Immobilien Development mit dem Pharmaunternehmen MSD Sharp & Dohme einen ersten Ankermieter gewonnen. MSD Sharp & Dohme hat einen langfristigen Mietvertrag über 8.500 m² in dem urbanen Quartier „Die Macherei“ im aufstrebenden Münchner Osten unterzeichnet. Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten sollen die Hochbauarbeiten ab Spätsommer dieses Jahres beginnen.

.

MSD Sharp & Dohme will Mitte 2021 vom aktuellen Standort in Haar in „Die Macherei“ ziehen. Das Unternehmen hat drei Geschosse des Bauteils M5 angemietet, das von den renommierten New Yorker Architekten HWKN Hollwich Kushner entworfen wurde. Zudem können die künftigen Mieter den Großteil der Freiflächen im Quartier sowie exklusive Dachterrassen nutzen. Bei der Anmietung war das Maklerhaus JLL beratend für MSD Sharp & Dohme tätig sowie die Kanzlei GSK Stockmann für den Vermieter.



Nach Erteilung der Teilbaugenehmigung im Frühjahr 2017 haben die Joint-Venture Partner Art-Invest und Accumulata bereits im Herbst vergangenen Jahres die Bauarbeiten für den Tiefbau gestartet. Die Hochbauarbeiten sind ab Spätsommer dieses Jahres geplant.