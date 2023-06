MRP übergibt Union Investment die Schlüssel

Die im Jahr 2020 von Union Investment als Projekt erworbene Amsterdamer Wohnimmobilie Amst steht kurz vor der Fertiggestellung. Auf der Immobilienmesse Provada hat Entwickler MRP gestern bereits symbolisch die Schlüssel an das Team von Union Investment übergeben. Die Fertigstellung erfolgt kommende Woche. Die Wohnimmobilie zählt zum Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Deutschland.

