MREI baut zwei Büro- und Geschäftshäuser in Berliner Wilmersdorfer Straße

Nicht nur am nördlichen Ende der Wilmersdorfer Straße investieren die Eigentümer Millionen in ihre Shopping-Mall, auch im mittleren Teil zwischen Kantstraße und Pestalozzistraße rollen nun wieder die Bagger. Verantwortlich dafür ist der Projektentwickler Sascha Maruhn mit seiner Maruhn Real Estate Investment GmbH (MREI), die an der Wilmersdorfer Straße insgesamt 60 Mio. Euro in den Neubau von zwei Wohn- und Geschäftshäusern sowie in die Sanierung eines historischen Fabrikgebäudes investiert.

