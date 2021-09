Mr. Wash kauft 18.000 m² großes Entwicklungsareal in Leipzig

Die Mr. Wash Autoservice AG erwirbt ein rd. 18.100 m² großes Entwicklungsgrundstück im Leipziger Stadtteil Zentrum-Nord und plant die Realisierung eines neuen Mr. Wash-Premiumstandortes sowie weiterer Gewerbeflächen. Das Projektvolumen liegt im mittleren bis hohen zweistelligen Mio.-Euro-Bereich.

.

„Der innenstadtnahe Standort an einer der Haupteinfallstraßen von Leipzig ist ideal für einen auch architektonisch hochwertigen Mr. Wash der Extraklasse, so wie wir ihn bereits jüngst in Bonn realisiert haben. Zusätzlich bietet das großzügige Grundstück exzellentes Potential für die Entwicklung weiterer Gewerbeflächen zur Fremdvermietung. Dabei legen wir großen Wert darauf, dass die Gesamtentwicklung des Areals ein architektonischer Eyecatcher wird“, erklärt Richard Enning, Vorstandschef der Mr. Wash Autoservice AG.



„Leipzig ist als Entwicklungs- und Investmentstandort regional, national und international stark nachgefragt. Allerdings war es für den Verkäufer wichtig, einen Erwerber zu finden, der sich nachhaltig am Standort engagiert und das Areal nicht einfach durchhandelt“, beschreibt Ullrich Müller, Niederlassungsleiter Aengevelt Leipzig, die Ausgangssituation.

„Vor diesem Hintergrund haben wir uns bei der Kundenselektion und -ansprache gezielt auf einen kleinen Kreis ausgewählter Projektentwickler und Eigennutzer konzentriert, die über entsprechende Kompetenzen, Anlagestrategien und eine ausreichende Eigenkapitaldecke für die Realisierung eines Developments im mittleren bis hohen zweistelligen Mio.-Euro-Bereich verfügen“, ergänzt Max Aengevelt, geschäftsführender Gesellschafter Aengevelt Immobilien, der die Transaktion mit betreut. „Die Mr. Wash Autoservice AG erfüllt all diese Voraussetzungen und hat uns zudem mit der Konzeptentwicklung und Vermietung der zusätzlichen Gewerbeflächen beauftragt.“



Verkäufer des Grundstücks mit der Adresse Wittenbergerstraße 1/Berliner Straße ist ein Privateigentümer, vertreten durch die Actieninvest AG mit Sitz in der Schweiz. „Unser Mandant freut sich, dass Aengevelt mit der Mr. Wash Autoservice AG einen hochkarätigen Erwerber gefunden hat, der hier eine anspruchsvolle Entwicklung des Grundstücks für den eigenen Bestand realisieren wird“, kommentiert Dr. Philipp Uthoff, Partner der Actieninvest AG.