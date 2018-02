MQ Real Estate entwickelt „modulares“ Hotel auf Berliner Shopping Center

Visualisierung des Skypark mit Niu Hide

Der Hotelprojektentwickler MQ Real Estate realisiert in Berlin das weltweit erste modular errichtete Hotel auf einem Shopping Center. Das Einkaufszentrum Ring-Center 2 in Berlin wird dafür um ein zusätzliches Geschoss mit einem Hotel aufgestockt. Das Einkaufszentrum ist zu zwei Drittel im Eigentum eines geschlossenen Immobilienfonds der Deutschen Asset Management und wird von der ECE betrieben.

ECE Projektmanagement GmbH. & Co. KG MQ Real Estate Berlin

Mit ihrem Skypark Hotelkonzept folgen die Entwickler dem Trend der urbanen Nachverdichtung und einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung. Eine aktuell ungenutzte Parkfläche wird durch die Kooperation zwischen den Projektpartnern nun revitalisiert. Das gesamte Hotel wurde in nachhaltiger, energieeffizienter (KfW 55) Holz-Modulbauweise konzipiert und größtenteils in einem Werk in Deutschland vorgefertigt. Hotelbetreiber wird die Novum Hospitality mit ihrer neuen Marke Niu.



Jetzt beginnen die vorbereitenden Maßnahmen für 151 Skypark Hotelzimmermodule, die dann aneinandergereiht ein komplettes Hotel ergeben werden. Dieses Hotel wird in eingeschossiger Bauweise auf der rund 8.000 m² großen Parkfläche in nur wenigen Wochen errichtet. Um die weitgehend vorgefertigten Zimmer auf das Parkdeck zu heben, ist einer der größten, in Deutschland verfügbaren Turmdrehkrane notwendig, der direkt auf dem Bestandsgebäude aufgebaut wird und einen spektakulären Baustellenablauf erwarten lässt.



„Weltweit sind wir das erste Team, das sich konsequent auf die modulare Aufstockung von Bestandsgebäuden, insbesondere von Parkhäusern fokussiert hat. Damit bewegen wir uns in vielerlei Hinsicht auf bisher unbetretenem Terrain“, so Dr. Nikolai Jäger, Gründer MQ Real Estate. Die ECE liefert nicht nur die passende Infrastruktur für das innovative Hotelkonzept, sondern war als Spezialistin für Multifunktionsimmobilien sofort überzeugt von der Idee.



Das betriebsfertige Hotel auf dem Parkdeck des Ring-Center 2 soll im Herbst 2018 unter der kürzlich eingeführten Millennial-Marke Niu als Niu Hide eröffnet werden.