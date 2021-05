MPC Capital will im Bereich Logistik und Wohnen wachsen

Der Hamburger Asset- und Investment-Manager MPC Capital AG erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 einen Umsatz in Höhe von 7,8 Mio. Euro (Q1 2020: 11,4 Mio. Euro) erwirtschaftet. Davon entfielen 7,1 Mio. Euro auf wiederkehrende Management Services. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) hat sich in den ersten drei Monaten 2021 trotz des deutlich niedrigeren Umsatzniveaus auf 0,9 Mio. Euro (Q1 2020: 0,6 Mio. Euro) verbessert. Die EBT-Marge erhöhte sich auf rund 12 %.

.

Im Bereich Real Estate plant MPC Capital 2021 insbesondere die Wachstumsfelder Wohnen und Logistik weiter auszubauen. Der Grundstein im Bereich Wohnimmobilien konnte Anfang 2021 mit der Auflage eines neuen Fonds für nachhaltige Immobilien in Deutschland gelegt werden [wir berichteten]. Es konnten bereits zwei Projekte angebunden werden, ein drittes befindet sich in der Anbahnung. Der Fonds strebt ein Investitionsvolumen von rund EUR 300 Mio. an.