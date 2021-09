MPC engagiert Christoph J. Thumm als Managing Director Real Estate

Christoph J. Thumm

© MPC Capital

MPC Capital holt sich Unterstützung für sein Führungsteam im Immobilienbereich und ernennt Christoph J. Thumm zum Managing Director Real Estate. Der 41-Jährige wird zukünftig gemeinsam mit Dr. Ludwig Vogel das Real Estate-Team bei dem Asset- und Investment-Manager führen.

.

Christoph J. Thumm verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche und bringt ausgewiesene Transaktionskompetenzen mit. Zuletzt war er bei der Aachener Grundvermögen in Köln tätig, wo er in führender Position für den An- und Verkauf von Wohnimmobilien zuständig war. Er verantwortete dort auch die Innovationsabteilung und den Corporate Venture Fonds der Aachener Grundvermögen (AC+X Strategic Investments). Seine vorherigen Stationen umfassten Unternehmen wie Deutsche Bank, UniCredit Group und Dereco.



Bei MPC Capital wird sein Schwerpunkt auf dem deutschen Wohnimmobilienmarkt liegen. Das Unternehmen hatte Anfang 2021 den Fonds ESG Core Wohnimmobilien Deutschland mit einem Zielvolumen von 300 Mio. Euro gelauncht [wir berichteten].



„Wir freuen uns sehr, mit Christoph Thumm einen erfahrenen und versierten Immobilien-Profi im Team zu haben“, so Ulf Holländer, CEO der MPC Capital AG. „Seine ausgewiesene Transaktionsstärke, gepaart mit seiner Expertise in den Bereichen Innovationen und Digitalisierung, werden uns wertvolle Impulse für den weiteren Ausbau unseres Real Estate-Bereichs liefern.“