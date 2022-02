MPC Capital verbessert Profitabilität in 2021

MPC Capital AG hat die im Januar 2022 veröffentlichten vorläufigen Geschäftszahlen für 2021 bestätigt. Demnach lagen sowohl Umsatz als auch das Ergebnis vor Steuern im oberen Bereich der Prognose. Auf Basis des Geschäftsverlaufs wird auf der Hauptversammlung am 27. April 2022 eine Dividende in Höhe von 0,12 Euro je Aktie vorgeschlagen.

Der erwartete Rückgang der Umsatzerlöse auf 42,3 Mio. Euro (2020: 50,5 Mio. Euro) war bedingt durch strukturelle Anpassungen in der Konzernstruktur, in der das operative Management im Bereich Shipping nun komplett in Joint Ventures organisiert ist.



Aus diesem Grund lagen auch die wiederkehrenden Management Services im Geschäftsjahr 2021 mit 28,1 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert (2020: 37,1 Mio. Euro). Die Erlöse aus Transaction Services erhöhten sich wiederum auf 13,8 Mio. Euro (2020: 10,7 Mio. Euro). Sie umfassten vor allem Transaktionen aus den Bereichen Real Estate und Shipping. Insgesamt lag das von MPC Capital gemanagte Transaktionsvolumen in 2021 bei 1,7 Mrd. Euro (2020: 1,1 Mrd.). Das im Auftrag der Investoren verwaltete Vermögen („Assets under Management“) erhöhte sich auf 4,9 Mrd. Euro (2020: 4,4 Mrd. Euro).



„Der starke Aufschwung in der Containerschifffahrt, die anhaltend hohe Dynamik im deutschen Immobilienmarkt und eine steigende Nachfrage nach Investitionen in nachhaltige Sachwerte haben dem Geschäftsmodell der MPC Capital kräftigen Rückenwind verliehen“, so Ulf Holländer, CEO der MPC Capital AG. „Mit einer starken Bilanz und einer hohen Visibilität auf die weitere Geschäftsentwicklung sehen wir uns bestmöglich für unseren weiteren Wachstumsweg gerüstet.“