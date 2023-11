MPC Capital und Vastbau feiern Richtfest in Nauen

MPC Capital hat das Richtfest für sein von Vastbau im Dezember 2022 erworbenes Bauprojekt in Nauen gefeiert. „Das Richtfest ist ein symbolischer Moment, um das Erreichte zu feiern und auf das kommende Jahr zu blicken. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir unser Bauprojekt innerhalb des geplanten Zeitrahmens fertigstellen können.“, freut sich Christoph J. Thumm, Managing Director Real Estate.

