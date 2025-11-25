MPC Capital steigert Ergebnis und bestätigt Jahresprognose

MPC Capital präsentiert für die ersten neun Monate 2025 sein Ergebnis: Wiederkehrende Management Fees legten um 5 Prozent zu, das Ergebnis je Aktie stieg um 37 Prozent auf 0,52 Euro und die Prognose für das Gesamtjahr bleibt bestehen. Trotz geringerer transaktionsbezogener Erlöse blieb der Gesamtumsatz mit 32,3 Millionen Euro stabil.

.

„Die ersten neun Monate zeigen eine robuste Geschäftsentwicklung. Wir haben unsere wiederkehrenden Erlöse weiter gesteigert, von einer starken Performance unseres Co-Investment-Portfolios profitiert und gleichzeitig unsere Kostenbasis erwartungsgemäß verbessert. Das Ergebnis je Aktie hat dadurch deutlich zugelegt. Mit unserem integrierten Geschäftsmodell und der hohen Visibilität in unseren Plattformen blicken wir zuversichtlich auf das Gesamtjahr und bestätigen unsere Prognose. Zudem haben wir insbesondere im maritimen Bereich mit einer starken Neugeschäftsdynamik die Basis für weiteres Wachstum in den kommenden Jahren gelegt“, sagt Constantin Baack, CEO der MPC Capital AG.



Die wiederkehrenden Management Fees erhöhten sich in den ersten neun Monaten 2025 auf 26,5 Millionen Euro und damit deutlich über den Wert des Vorjahres. Das Wachstum wurde vor allem durch den Ausbau des maritimen Service-Geschäfts getragen und trotz eines im Jahresverlauf schwächeren US-Dollars erreicht.



Die transaktionsbezogenen Umsätze aus An- und Verkäufen beliefen sich auf 5,2 Millionen Euro und lagen damit leicht unter dem Vorjahreswert. Zusammen mit niedrigeren sonstigen Umsätzen ergab sich ein Gesamtumsatz von 32,3 Millionen Euro, womit das Unternehmen das Vorjahresniveau nahezu bestätigte. Rund 82 Prozent des Gesamtumsatzes entfielen auf wiederkehrende Management Fees. Die Erträge aus Co-Investments beliefen sich auf 17,0 Millionen Euro, nachdem das Vorjahr von außergewöhnlichen Exit-Effekten geprägt war.



Da die Kostenbasis im Vorjahreszeitraum noch durch einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Übernahme des Schiffsmanagers Zeaborn belastet war, entwickelte sich die Kostenstruktur im laufenden Jahr wie erwartet positiv. Das Ergebnis vor Steuern lag mit 19,7 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahreswert, stieg jedoch aufgrund geringerer Minderheitenanteile und eines niedrigeren Steueraufwands beim Ergebnis je Aktie deutlich an. Dieses erhöhte sich von 0,38 Euro um 37 Prozent auf 0,52 Euro.



Zum 30. September 2025 lag der Buchwert des Co-Investment-Portfolios bei 96 Millionen Euro, während der Marktwert mit rund 138 Millionen Euro etwa 43 Prozent darüber lag. Der Cash-Bestand betrug nach Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2024 von 9,5 Millionen Euro insgesamt 29,5 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich weiter auf 85,7 Prozent und unterstreicht die finanzielle Stabilität des Unternehmens.



Im maritimen Investment- und Projektgeschäft setzte sich das positive Momentum aus dem ersten Halbjahr auch im dritten Quartal fort. Für Partner und Investoren konnten weitere Neubauprojekte für Containerschiffe mit langfristigen Charterverträgen umgesetzt werden. Das im Jahr 2025 initiierte Investitionsvolumen beläuft sich damit auf rund 1 Milliarde US-Dollar und wird nach Ablieferung der Schiffe zum Wachstum der Assets under Management beitragen.



Im Bereich Energy Infrastructure konzentrierte sich MPC Capital 2025 auf die Optimierung des lateinamerikanischen Portfolios. Nach dem Verkauf zweier PV-Anlagen in Jamaika und Kolumbien wurden weitere Transaktionen in Guatemala und El Salvador vereinbart, bei denen MPC Capital weiterhin als Asset Manager tätig bleibt. Zudem setzt das Unternehmen seinen strategischen Schwerpunkt zunehmend auf Europa als Wachstumsregion.



Auch im Service-Geschäft für die maritime Industrie verzeichnete MPC Capital deutliche Fortschritte. Im technischen Management wurde das Leistungsangebot durch den Abschluss der Integration von Zeaborn und den Erwerb einer Beteiligung an BestShip erweitert. Im kommerziellen Management führte eine hohe Chartering-Aktivität in Verbindung mit weiterhin starken Containerschifffahrtsmärkten zu einer verbesserten Ertragsvisibilität.



Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2025 und erwartet einen Konzernumsatz zwischen 43 und 47 Millionen Euro sowie ein Ergebnis vor Steuern zwischen 25 und 30 Millionen Euro. Trotz anhaltender geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten sieht MPC Capital gute Voraussetzungen, den profitablen Wachstumspfad fortzusetzen, die Plattformen in den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure weiter auszubauen und die Basis für nachhaltiges Wachstum in den kommenden Jahren zu stärken.