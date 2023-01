MPC Capital investiert für Wohnfonds im Berliner Speckgürtel

MPC Capital hat im Dezember für seinen Fonds „ESG Core Wohnimmobilien Deutschland“ vom Gronauer Bauträger Vastbau ein Neubauvorhaben in Nauen erworben. Das Projekt wird nach dem KfW-40 EE-Standard errichtet und erfüllt entsprechend der Fonds-Voraussetzungen „weitreichende ESG-Kriterien“, so der Assetmanager. Es ist das erste Investment des Spezial-AIFs in der Metropolregion Berlin.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Engel & Völkers Commercial GmbH Universal-Investment-Gesellschaft mbH MPC Capital AG Wohnfonds Nauen Aktivieren

Das Ensemble umfasst sieben Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 106 Wohneinheiten und 127 Stellplätzen. Die vermietbare Wohnfläche beträgt rund 8.600 m². Die Fertigstellung des Wohnprojekts, dessen Investitionsvolumen mit rund 38 Mio. beziffert wird, ist für Ende 2024 geplant. Die Hauptstadt ist gut per Bahn erreichbar.



“Wir sind sehr froh, dieses Projekt in einem herausfordernden Marktumfeld für unseren Fonds akquirieren zu können. Es hat unseren ESG-Scoring-Prozess erfolgreich durchlaufen und fügt sich ideal in unser Portfolio ein. Wir sind überzeugt, dass auch in einem angespannten Gesamtmarkt energetisch optimierte Wohnimmobilienprojekte in Randlagen der großen deutschen Metropolen nachhaltig Erfolg haben werden. Sie bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen bezahlbarem Wohnraum und stabilen Renditen.“, so Christoph J. Thumm, Managing Director Real Estate.



Der ESG Core Wohnimmobilien Deutschland wurde Ende 2020 zusammen mit Universal Investment als offener Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen aufgelegt [wir berichteten]. Der Aritkel-8-Fonds investiert ausschließlich in Immobilienprojekte, die einem umfassenden Katalog an quantitativen und qualitativen Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Im Rahmen der Fondsstrategie hatte MPC in den vergangenen zwei Jahren schon in Standorte in den Metropolregionen Hamburg und Frankfurt sowie in Münster investiert, die der Assetmanager seit 2022 von Talyo verwalten lässt.



Engel & Völkers Commercial hat den Verkäufer und Käufer beraten. GSK Stockmann und CP Hamburg haben die Transaktion juristisch und technisch begleitet.