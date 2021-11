MPC Capital: ESG Core Wohnimmobilien Deutschland kauft weiteres Projekt an

Der von MPC Capital initiierte Fonds ESG Core Wohnimmobilien Deutschland hat ein Mehrfamilienhaus in Münster erworben. Das Gesamtinvestment liegt bei 13 Mio. Euro.

.

Der von MPC Capital initiierte Fonds ESG Core Wohnimmobilien Deutschland hat ein weiteres Objekt angekauft. Das Mehrfamilienhaus befindet sich in einer der besten Wohnlagen in Münster im Stadtteil Sankt Mauritz. Das Gebäude im Birkenweg 6 / Mondstraße 94 hat 48 Wohneinheiten zwischen einem und vier Zimmern, umfasst rund 2.520 m² Wohnfläche und wurde nach dem Energiestandard KfW 55 neu errichtet bzw. saniert. Das Objekt ist bereits voll vermietet.



Der ESG Core Wohnimmobilien Deutschland wurde zusammen mit Universal-Investment als offener Spezial-AIF aufgelegt. Der Fonds soll ein Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als 300 Mio. Euro umfassen und zielgerichtet in nachhaltige Wohnimmobilien investieren.