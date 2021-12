MPC Capital erhöht Eigenkapital des ESG Core Wohnimmobilienfonds

MPC Capital hat für den ESG Core Wohnimmobilien Deutschland neue institutionelle Investoren gewinnen können. In einem Second Closing wurden weitere 66 Mio. Euro für den offenen Spezial-AIF (Alternative Investment Fund) eingeworben.

.

Damit erhöht sich die Eigenkapitalbasis des auf nachhaltige Wohnprojekte ausgerichteten Fonds auf über 140 Mio. Euro. Das Gesamtvolumen soll auf dieser Basis später ca. 300 Mio. Euro umfassen und in Immobilienprojekte investiert werden, die einem umfassenden Katalog an Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Der ESG Core Wohnimmobilien Deutschland wurde im Dezember 2020 zusammen mit Universal-Investment als Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft aufgelegt.



„Wir freuen uns sehr über das große Interesse institutioneller Investoren an unserem Fonds. Es zeigt, dass wir mit unserem Konzept den Zahn der Zeit getroffen haben. Die Nachfrage nach Wohnimmobilien ist ungebrochen hoch und wird vor dem Hintergrund der Unterversorgung mit Wohnraum bei sinkender Haushaltsgröße weiterhin hoch sein. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem Fokus auf besonders nachhaltige Immobilien in diesem Bereich einen guten Mehrwert für unsere Investoren bieten können“, sagt Dr. Ludwig Vogel, Managing Director Real Estate bei MPC Capital.



Aktuell ist der Fonds in drei Objekte in den Metropolregionen Hamburg und Frankfurt [wir berichteten] sowie in Münster [wir berichteten] investiert. Die Pipeline umfasst Objekte ab einem Investitionsvolumen von 10 Mio. Euro, die sich entweder in Metropolregionen oder in Mittel- und Großstädten ab 100.000 Einwohnern mit positiver Bevölkerungsentwicklungsprognose befinden. Der Energiestandard muss mindestens KfW 55 erreichen.