M&P Ingenieurgesellschaft expandiert in Hamburg

Es gibt einen neuen Mieter für das Lindley Carrée im Hamburger Stadtteil Hammerbrook: Im Rahmen ihrer Expansion bezieht die Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH ab dem 01. Juni 2020 neue Büroflächen in der Sachsenstraße 4-8. Hierfür mietet einer der größten familiengeführten Ingenieurdienstleister Deutschlands rund 400 m² im Teilmarkt City-Süd an. Vermieter des Büro- und Geschäftshauses ist die WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds, welche Bestandteil der Deka-Gruppe ist. Während der Verhandlungen war Savills auf Mieterseite beratend tätig, die auch eine weitere Anmietung in Wandsbek vermitteln konnten.

.

Dritte Anmietung im Bürokomplex Azur Plaza

Nachdem der Immobiliendienstleister bereits im November und Dezember 2019 erfolgreich zwei Büroflächen im Azur Plaza an einen Pflege- und einen Personaldienstleister vermittelt hat, folgte nun der dritte Deal im Stadtteil Wandsbek. Zum 01. Mai 2020 wird ein Steuerberater rund 250 m² im Friedrich-Ebert-Damm 143-145 beziehen. Das Büro- und Geschäftshaus mit einer Gesamtmietfläche von rund 13.500 m² befindet sich im Besitz eines Multi Family Offices. Der Eigentümer wurde von der Auth Real Estate Advisors GmbH & Co. KG unterstützt.