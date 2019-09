MP Holding und Isarkies übergeben an LaSalle und Universal

LaSalle Investment Management und Universal-Investment haben jetzt zwei Logistikimmobilien in Ginsheim-Gustavsburg und Dietzenbach übernommen, die die beiden Partner im vergangenen Jahr im Auftrag der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) erworben haben. Verkäufer war ein Joint Venture der MP Holding und Isarkies Wohn- und Gewerbegrund. „Wir sind sehr glücklich, mit zwei qualitativ hochwertigen Immobilien unsere Logistikallokation in Deutschland erhöht zu haben. Beide Entwicklungen haben wir bewusst frühzeitig über ein Forward Commitment gesichert. Wir sind von der Qualität der Standorte überzeugt, weshalb wir hier auch ein Vermietungsrisiko eingegangen sind. Die erfolgreiche Vermietung noch während der Bauphase spricht für sich“, so Christian Rust, Fondsmanager bei LaSalle.

