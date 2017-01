Moxy kommt nach Düsseldorf

Die zum Hotelkonzern Marriott International gehörende Lifestylemarke Moxy wird ab 2018 auch in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt vertreten sein. Die Betreiberin SV Hotel, die seit vielen Jahren als Franchisepartner mit Marriott zusammenarbeitet, und der Investor Ardstone Capital haben ihre Pläne für ein Hotel mit rund 241 Zimmern Ende des Jahres vorgestellt. Das Hotel wird in der Oststraße 86 eröffnen, nahe der Flaniermeile Königsallee. „Bei so einem Standort können wir bei SV Hotel nicht widerstehen. Ein Moxy an dieser Lage zu betreiben, entspricht genau unserer Entwicklungsstrategie“, sagt Beat Kuhn, Managing Director von SV Hotel. Der Baustart wird in Kürze anlaufen.

Den Deal für den irischen Investor Ardstone Capital hat die ON Real Estate GmbH in trockene Tücher gebracht. Das Unternehmen betreut für den Investor exklusiv ca. 50.000 m² Mietfläche, vornehmlich in der Assetklasse Büro, im Rahmen einer Add-Value-Strategie mit dem Ziel, den Bestand durch gezielte Massnahmen aufzuwerten, wie z.B. durch Verlängerung von Verträgen mit Bestandsmietern oder Neuvermietung von Leerstandflächen. Auch die Projektentwicklung für das neue Moxy-Hotel wird von ON Real Estate durchgeführt.



Da geht noch mehr...

Neben der Neueröffnung in Düsseldorf sind sechs weitere neue Hotelprojekte in deutschen Großstädten geplant, sowie das erste Moxy in der Schweiz, in Lausanne. „Marriott und SV Hotel arbeiten seit zwölf Jahren eng zusammen. Somit lassen sich auch komplexe Projekte effizient und erfolgreich umsetzen“, sagt Markus Lehnert, Vice President International Hotel Development bei Marriott International Europe. Gerade bei umfangreichen Projekten können beide Partner auf die gute Beratung von Hogan Lovells zurückgreifen, die Spezialisten in der juristischen Beratung für Hotelprojekte sind.