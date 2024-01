Mouser Electronics mietet im Münchner „Hybrid.M“

Die Münchner Multi-Tenant-Immobilie „Hybrid.M" ist fast vollständig vermietet: Neuer Großmieter ist seit Dezember Mouser Electronics, die rund 4.500 m² Bürofläche im Gebäude. Damit sind nur noch etwa 1.000 m² verfügbar.

Eigentümer der Immobilie an der Ecke Georg-Brauchle-Ring 53 / Hanauer Straße 26 im Münchner Stadtteil Moosach sind die Stadtwerke. Für die Vermietung ist CBRE als Lead-Makler zuständig, der auch die Vermietung an Mouser vermittelt hat. Bei dem Unternehmen Mouser handelt es sich um einen weltweit autorisierten Distributor von Halbleitern und elektronischen Bauelementen. Weitere namhafte Mieter im „Hybrid.M„ sind ein weltweit tätiger LKW-Hersteller, ein Versicherungskonzern und Unternehmen der Stadt München.



Die Projektentwicklung Hybrid.M hat einen Umfang von ungefähr 40.000 m² und umfasst neben einem Busbetriebshof – mit Platz für knapp 200 MVG-Busse inklusive der dazugehörigen Elektroladeinfrastruktur – circa 18.400 m² Büromietfläche. Zudem ist in der Mantelbebauung entlang des Georg-Brauchle-Rings eine Hochgarage mit insgesamt 330 Stellplätzen im Baukörper integriert. Alle Stellplätze sind für eine Ausrüstung mit Ladewallboxen für E-Autos vorbereitet. Der Gewerbestandort Moosach mit seinem technologiegeprägten Umfeld ist über die direkt am Gebäude liegenden U-Bahn- und Busstationen sowie die Nähe zum Mittleren Ring sehr gut an den öffentlichen Personennahverkehr und an alle Autobahnen angebunden.



„Der Mietvertragsabschluss der Firma Mouser Electronics im Hybrid.M unterstreicht ein weiteres Mal die nutzerseitige Nachfrage nach modernen und nachhaltigen Bürogebäuden am Münchner Büromarkt. Mit dem Abschluss und dem Bezug von Mouser Electronics zum 1. Dezember 2023 haben wir nahezu die Vollvermietung (95 Prozent) für und mit unserem Partner, den Stadtwerken München, erreichen können“, kommentiert Stefan Drissner, Senior Director Advisory & Transaction Services Office bei CBRE.