Mountpark ernennt Mario Sander zum Managing Director für Zentraleuropa

Mario Sander

Mountpark hat Mario Sander mit sofortiger Wirkung zum Managing Director für Zentraleuropa ernannt. Sander wird die Aktivitäten des Entwicklers von Industrie- und Logistikimmobilien in Polen, der Tschechischen Republik und der Slowakei leiten sowie neue Möglichkeiten für Kunden in Deutschland und Österreich entwickeln.

Sander verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Supply Chain und Logistikimmobilienbranche im asiatischen Raum sowie in West- und Mittelosteuropa. Während dieser Zeit hatte er leitende Positionen bei DHL Supply Chain, Transporeon Group und Prologis inne. In den letzten drei Jahren leitete er die Geschäfte der Deutsche Logistik Holding, die er vor wenigen Tagen auf eigenen Wunsch und im Einvernehmen mit der Zech Group Geschäftsführung verließ [wir berichteten].



„Wir freuen uns sehr, Mario bei Mountpark begrüßen zu dürfen“, sagt Roger Sporle, Chief Operating Officer von Mountpark. „Mario bringt umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung von Industrie- und Logistikimmobilien in das Unternehmen ein. Seine Ernennung wird für den anhaltenden Erfolg von Mountpark in Zentraleuropa von Bedeutung sein.“