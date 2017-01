Mount Street übernimmt 29 Mrd. schweres Kreditportfolio der ehemaligen WestLB

Die WestLB-Bad Bank Erste Abwicklungsanstalt (EAA) privatisiert ihre Portfolio-Management-Tochter. Neuer Eigentümer der EAA Portfolio Advisers GmbH (EPA) wird die britische Mount Street Group, die zudem die langfristige Servicierung des 29 Milliarden Euro Portfolios für die EAA vereinbart hat. Dies ist der größte Plattform-Transfer und Management-Vertrag, der jemals in Europa durchgeführt wurde. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt entsprechender aufsichtsrechtlicher Genehmigungen, der endgültige Abschluss (Closing) wird laut Berwin Leighton Paisner, die die Briten beraten haben, im ersten Halbjahr 2017 erwartet. Wenn die Transaktion behördlich durch gewunken wird, erweitert Mount Street das aktuelle Auftragsvolumen von rund 26 Milliarden Euro an gewerblichen Immobilien- und Wertpapierfinanzierung um weitere rund 29 Milliarden Euro verschiedenster Finanzierungsinstrumente auf insgesamt rund 55 Milliarden Euro. Welchen Kaufpreis die Briten hinlegten, wurde nicht bekannt.

Die EAA wurde Ende 2009 als öffentlich-rechtliche Anstalt im Rahmen des Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes gegründet, um die Vermögenswerte der früheren WestLB AG, der damals größten Landesbank in Deutschland, zu managen und deren 200 Mrd. Euro Portfolio mit einem breiten Spektrum an komplexen notleidenden Krediten, ABS, Asset Finance und Structured Finance Assets abzuwickeln. EPA ist der Portfolio Manager und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der EAA. Mit ihren Portfolio-ManagementDienstleistungen in allen Vermögensklassen (liquide und illiquide) haben sie es der EAA ermöglicht, die ausstehende Restschuld auf ca. 29 Mrd. Euro zu reduzieren.



„Die Privatisierung der EPA sichert die Kapazitäten und die Expertise, die wir in den kommenden Jahren für einen weiterhin erfolgreichen Abbau des EAA-Portfolios brauchen werden“, sagte Vorstandssprecher Matthias Wargers. Der Käufer Mount Street verfügt über langjährige Erfahrungen in der Servicierung internationaler Portfolios, mit Schwerpunkten im Immobiliensektor und bei strukturierten Krediten. Die Gruppe verfolgt mit dem Erwerb der EPA das Ziel, ihr bestehendes Produktspektrum und Standortnetz weiterzuentwickeln. Dabei wird der EPA eine wesentliche Aufgabe zukommen.



Die EPA mit insgesamt rund 90 Beschäftigten an den Standorten London, Düsseldorf, New York, Madrid soll auch unter dem neuen Eigentümer als eigenständige Gesellschaft erhalten bleiben. „Durch die Einbindung des hoch qualifizierten Teams der EPA in die Mount Street Gruppe werden wir künftig dem internationalen Markt ein erweitertes Spektrum an Dienstleistungen anbieten können. Die EPA bietet bereits heute beste Kreditüberwachungs- und –verwaltungsprodukte an, die eine vollumfängliche Kreditbetreuung von der Modellierung, über die Bewertung einzelner Positionen bis zum Portfolio Management, der Restrukturierung und der Erarbeitung und Umsetzung von Exit Strategien ermöglichen“, so CEO Ravi Joseph.