Motherson mietet 21.000 m² im Segro Logistics Centre Leipzig

Die Motherson-Tochter SMP mietet ab Anfang 2024 21.000 m² Logistikfläche im Segro Logistics Centre Leipzig. Mit dem jüngsten Mietvertrag bleibt der Logistikstandort in unmittelbarer Nähe zum BMW-Werk und zur Messe Leipzig nach Auszug des bisherigen Nutzers vollvermietet.

.

Bei dem neuen Mieter handelt es sich um den in Indien gegründeten globalen Automobilzulieferer Samvardhana Motherson Group. Dieser wird die Flächen ab Anfang 2024 auf der Basis eines grünen Mietvertrags beziehen. „Mit dieser erfolgreichen Neuvermietung beenden wir einen rund 18-monatigen Prozess der Repositionierung. Durch eine umfassende Neuverhandlung sämtlicher Mietverträge konnten wir das Objekt erfolgreich stabilisieren. Darüber hinaus haben wir konsequent unsere ESG-Strategie umgesetzt, indem wir eine Umstellung auf energiesparende LED-Beleuchtung durchführt haben und gemeinsam mit unseren Mietern nachhaltige Bewirtschaftungspraktiken im Rahmen grüner Mietverträge umsetzten“, sagt Sebastian Hofer, Associate Director Asset Management Logistics bei Segro.



„Diese neuen Flächen sind ein wichtiger Bestandteil zum Umsetzen unserer Wachstumsstrategie in Deutschland“, gibt das operative Management von SMP an. Das Unternehmen erwartet, in den Flächen bis zu 280 Arbeitsplätze zu schaffen. Sowohl den Mitarbeitenden als auch den Lkw ist eine gute Erreichbarkeit garantiert. In unmittelbarer Nähe zum BMW-Werk und zur Messe Leipzig gelegen, verfügt der Standort über einen direkten Zugang zur Autobahn A 14, über die sowohl der Flughafen Halle/Leipzig als auch die Autobahn A 9 in wenigen Autominuten erreichbar sind.



Mit der aktuellen Mietvertragsunterzeichnung startet der Leipziger Logistikmarkt auch dynamisch ins zweite Halbjahr. Schon in der ersten Jahreshälfte hat der Vermietungsmarkt gegenüber dem Vorjahr um 2% angezogen und übertraf mit 185.000 m² Umsatz den zehnjährigen Durchschnitt um 37% [wir berichteten].