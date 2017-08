Motel One kündigt vier neue Standorte an

Basis für weitere Expansion: Mit einem um 8,1 Prozent auf 184,7 Millionen Euro gestiegenen Umsatz schließt die Hotelkette Motel One die ersten sechs Monate des laufenden Jahres ab. Dazu beigetragen hat – neben Neueröffnungen – vor allem eine von 74 auf 77 Prozent gekletterte Auslastungsquote. Und: Der Expansionsmotor soll ungebremst weiterlaufen: Zusätzlich zu den bereits avisierten neuen Dependancen des zweiten Halbjahres haben sich die Münchener Standorte in Düsseldorf in der Friedrichstraße [Development Partner mit Motel One in der Düsseldorfer Friedrichstraße an Bord?] und Hannover, in Stuttgart und Mailand gesichert.

.

Details zu den vier neuen Städten auf der Agenda lassen die Münchener derzeit noch offen und konzentrieren sich bevorzugt auf die Meldung der fixierten Dependancen in spe – zuletzt in Zürich [wir berichteten], in der Münchener Parkstadt Schwabing, in Freiburg und am Alexanderplatz in Berlin. Zudem steht der spanische Markteintritt mit einem Haus in Barcelona an. In Summe betreibt Motel One derzeit 57 Hotels mit rund 15.500 Zimmern. Erfolgreich darf angefügt werden, denn das operative Ergebnis konnte um mehr als ein Drittel auf 40,2 Millionen Euro zulegen. Das Betriebsergebnis (EBT) erreichte 87,5 Millionen Euro, gegenüber 29,7 Millionen Euro im Vorjahr.