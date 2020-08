Motel One: Hart getroffen, aber optimistisch

Die Motel One Group schrieb im zweiten Quartal 2020 erstmals in der Firmengeschichte rote Zahlen.

.

Der Verlust ist in erster Linie den Umsatzeinbußen geschuldet, die durch die Corona-Pandemie derzeit landesweit so gut wie alle Hotels trifft. Die Auslastung der Hotels sank von 75 Prozent im Vergleichszeitraum des Vorjahres auf bescheidene 31 Prozent. Dadurch verringerte sich der Umsatz von 267 Millionen Euro auf nur noch 120 Millionen Euro. Insgesamt verzeichnete die Budget Design Gruppe nach Zinsen, Abschreibungen und Steuern einen Verlust von 51 Millionen Euro.



Der Gründer und CEO der Motel One Group Dieter Müller blickt aber dennoch vor allem aufgrund des Feedbacks der Gäste und der wieder steigenden Auslastung optimistisch in die Zukunft. „Die wieder steigenden Auslastungen unserer Hotels und das Feedback der Gäste stimmen uns optimistisch. Dennoch müssen wir davon ausgehen, dass bis mindestens Mitte nächsten Jahres weitere Verluste und Liquiditätsabflüsse zu verkraften sind. Wir sind dank unserer Rücklagen auch für diese zweite Phase der Krise gut aufgestellt und werden mit unserer starken Plattform auch die sich bietenden Wachstumschancen konsequent nutzen“, so Müller.



Das Vertrauen der Gäste soll vor allem durch verstärktes Augenmerk auf die Hygiene gewonnen werden. Das neue Hygienekonzept „Motel One Health & Care“ sieht die intensive Schulung aller Mitarbeiter und den Einsatz von technischen Vernebelungen zur Desinfektion in öffentlichen Bereichen vor. Im Rahmen von Audits wurden alle Hotels der Kette durch das SGS Institut Fresenius entsprechend zertifiziert.